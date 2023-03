IS-Rückkehrerin zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt

Der Angeklagten war bei ihr Ausreise in das IS-Gebiet bewusst gewesen, dass sie ihre damals neun Monate alte Tochter durch die erneute Verbringung in ein Bürgerkriegsgebiet in große Gefahr bringe, so das Gericht. Das Aufwachsen unter der menschenverachtenden Willkürherrschaft des IS habe erhebliche Gefahren für das Kind und eine bleibende psychische Beeinträchtigung bedeutet, so das Gericht zur Verurteilung wegen Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht. Später wurden in Syrien noch drei weitere Kinder geboren.