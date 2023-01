Isherwood sieht sich gut für die Rückrunde gerüstet

Gegen Regensburg können sich die Hessen für ihre bisher einzige Niederlage revanchieren. „Wir denken nicht groß an das Hinspiel oder generell an die Vergangenheit, wir sehen jedes Spiel als Aufgabe, die wir erledigen wollen. Für mich persönlich ist jedes Spiel wie ein Pokalfinale, das ich unbedingt gewinnen will. So auch am Samstag“, sagte der 24-Jährige.