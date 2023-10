Israelische Generalkonsulin: „Wir kämpfen ums Überleben“

Die Gewalt in Israel überschattete die Veranstaltung in Frankfurt, viele Besucher sorgten sich selbst um Freunde und Verwandte in Israel. Dennoch: „Wir wollen feiern, dass Menschen seit 90 Jahren Krieg und Verfolgung etwas entgegensetzen“, sagte der Frankfurter Bürgermeister Mike Josef (SPD). Wenige Stunden zuvor hatte die Stadt eine anti-israelische Kundgebung am Samstag verboten. Josef versicherte, die Stadt werde auch weiterhin keine Demonstrationen dulden, auf denen Antisemitismus verbreitet werde.