IT-Umstellung nervt Kunden: Bank sieht keine großen Probleme

Die Postbank hatte Kunden vorab informiert, dass es wegen der Übertragung von Kundendaten auf eine gemeinsame IT-Plattform mit der Deutschen Bank von Freitag bis einschließlich Montag Einschränkungen geben wird: Von 31. März, 17.00 Uhr, an bis 3. April, 9.00 Uhr beziehungsweise 14.00 Uhr waren demnach Bankgeschäfte weder per Postbank-App übers Smartphone noch online am heimischen Computer oder per Telefon möglich. Auch das Abheben von Bargeld an Postbank-Automaten war während der Umstellung nicht möglich.