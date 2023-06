Jägertag: Verschärfung des Waffenrechts trifft die Falschen

Fulda (dpa) - . Der Deutsche Jagdverband sieht eine mögliche Verschärfung des Waffengesetzes kritisch. Beim Bundesjägertag am Donnerstag in Fulda veröffentlichte der Verband ein Positionspapier mit Forderungen an die Politik. „Deutschland hat schon jetzt eines der strengsten Waffengesetze der Welt. Weitere Verschärfungen bringen kaum einen Sicherheitsgewinn. Im Gegenteil: Sie können sogar kontraproduktiv sein“, heißt es in dem Papier.