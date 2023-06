Jahr nach Amokfahrt am Ku'damm: Schweigeminute und Mahnwache

Berlin (dpa) - . Auch ein Jahr später scheint die Sonne in Berlin, sind zahlreiche Menschen zwischen Gedächtniskirche und Luxuskaufhaus KaDeWe in Berlin unterwegs. So wie am 8. Juni 2022. Damals raste ein Auto zwischen Kurfürstendamm (Ku'damm) und Tauentzienstraße in Fußgängergruppen - und die Lehrerin einer Schülergruppe aus Hessen starb. Zum ersten Jahrestag der Amokfahrt ist am Donnerstag mit einer Schweigeminute und einer Mahnwache in Berlin der Opfer gedacht worden. Der Verkehrsclub Deutschland und der Fachverband Fußverkehr Deutschland (Fuss e.V.) erinnerten an die Tat, bei der 16 Menschen verletzt wurden, einige lebensgefährlich.