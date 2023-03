Janz: Hilfe für Menschen auf Flucht wichtig und richtig

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessen hält an den Plänen für ein Landesaufnahmeprogramm für Flüchtlinge aus Afghanistan fest. Es sei wichtig und richtig, Menschen auf der Flucht vor Menschenrechtsverletzungen jeder Art und Übergriffen zu helfen, sagte Sozialstaatssekretärin Anne Janz (Grüne) am Donnerstag im hessischen Landtag in Wiesbaden. Menschen aus Afghanistan, die in Hessen leben, fürchteten um die Sicherheit ihrer Angehörigen vor Ort.