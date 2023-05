Jeder siebte Vater lebt mit mindestens drei Kindern zusammen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In Hessen lebt etwa jeder siebte Vater mit minderjährigem Nachwuchs mit drei oder mehr Kindern zusammen. Mit Blick auf den Vatertag an diesem Donnerstag (Christi Himmelfahrt) teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Montag weiter mit: „46 Prozent der Väter hatten ein Kind, 40 Prozent hatten zwei Kinder.“ Alleinerziehend waren nur vier Prozent. Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2022.