Johanna Uherek mit WM-Platz vier im Sprint in Hamburg

Am Freitag stehen die Qualifikationsrennen und Hoffnungsrunden der Männer und Frauen für die WM im Super-Sprint (300 Meter Schwimmen, 7,5 Kilometer Radfahren, 1,6 Kilometer Laufen) an. Das Finale findet am Samstag statt. Am Sonntag folgt die WM-Entscheidung in der Mixed-Staffel.