Joselu lässt Spanien jubeln: Nach Sieg gegen Italien

Enschede (dpa) - . Joselu war gerade einmal vier Minuten auf dem Platz, da wurde er für Spanien im Halbfinale der Nations League bereits zum Matchwinner. Mit seinem Treffer kurz vor Schluss beim 2:1 (1:1) gegen Italien am Donnerstagabend in Enschede schoss der frühere Bundesligaprofi von 1899 Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und Hannover 96 die Spanier ins Endspiel, in dem am Sonntag (20.45 Uhr/RTL und DAZN) Kroatien der Gegner sein wird. Der WM-Dritte hatte sich am Mittwoch in Rotterdam mit 4:2 nach Verlängerung gegen Gastgeber Niederlande durchgesetzt.