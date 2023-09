Jubel bei Eintracht-Frauen: Europa-Reise geht weiter

Mitte Oktober geht es für den Bundesliga-Dritten der vergangenen Saison in den Playoffs nun um den erstmaligen Einzug in die Gruppenphase der Königsklasse. Als Gegner kommen Paris Saint-Germain, Real Madrid, Sparta Prag oder BK Häcken aus Schweden infrage. Wer es wird, erfahren die Hessinnen bei der Auslosung am kommenden Freitag.