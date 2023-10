Jüdische Gemeinde entsetzt: Anti-israelische Demo erlaubt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach der gerichtlichen Rücknahme des Verbots der anti-israelischen Kundgebung in Frankfurt hat sich die Jüdische Gemeinde entsetzt gezeigt. „Wir können das Ignorieren der Gefahren, das Überhören der Alarmsignale, das Tabuisieren dieses Hasses der pro-palästinensischen Organisationen durch die Justiz nicht verstehen und in keiner Weise nachvollziehen“, heißt es in einer Mitteilung vom Freitagabend.