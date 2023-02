Jüdisches Museum mit breitem Programm und neuer App

Das Jüdische Museum war 2020 nach fünf Jahren Bauzeit wiedereröffnet worden. Allerdings stand der Neustart auch im Zeichen der Pandemie. Bei der Pressekonferenz an diesem Montag blickten die Macher auf das vergangene Jahr zurück und zogen eine positive Bilanz. So hätten im ersten vollen Museumsjahr seit der Neueröffnung rund 76 400 Menschen das Jüdische Museum oder das Museum Judengasse besucht oder an einem der Angebote im Stadtraum teilgenommen. Das seien etwa doppelt so viele Besucherinnen und Besucher wie vor dem Umbau, sagte Direktorin Mirjam Wenzel.