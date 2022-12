Jugendliche in Wiesbaden angegriffen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Zwei Teenager sind am ersten Weihnachtsfeiertag in der Wiesbadener Innenstadt angegriffen worden. Die beiden 14 und 16 Jahre alten Jugendlichen waren am Sonntagnachmittag in der Innenstadt unterwegs, als sich ihnen eine Gruppe näherte. „Drei Personen aus der Gruppe sollen sofort und scheinbar grundlos auf die Jugendlichen eingeschlagen und -getreten haben. Anschließend wurde von den Opfern Bargeld gefordert“, teilte die Polizei am Montag mit.