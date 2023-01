Jugendliche konsumierten 2021 mehr Tabak und Alkohol

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Der „Pandemie-Effekt“ beim Alkohol- und Tabakkonsum von Jugendlichen ist 2021 im Vergleich zum Lockdown-Jahr 2020 verpufft. Nach starken Rückgängen in jenem Jahr sei 2021 wieder ein Anstieg auf das Maß vor der Pandemie zu beobachten gewesen, sagte Bernd Werse vom Center for Drug Research der Goethe-Universität am Dienstag bei der Vorstellung des Frankfurter Drogenberichts. Das bestätige die Annahme, dass bei Jugendlichen Alkohol stark mit Geselligkeit verbunden werde.