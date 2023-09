Jugendliche sollen Feuer in Wetzlarer Kirche gelegt haben

Wetzlar (dpa/lhe) - . Zwei Jugendliche sollen in einer Kirche in Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) ein Feuer gelegt haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, zündeten die beiden am Dienstagabend eine Altarkerze an und verbrannten eine Bibel sowie die Altardecke. Außerdem hätten sie den Holzaltar in der evangelischen Kirche im Stadtbezirk Niedergirmes in Brand gesetzt. Den Angaben zufolge bemerkten zwei Mitarbeiter den Brand und löschten das Feuer. Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich laut Zeugenaussage um zwei Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren handeln. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung und ist auf der Suche nach Hinweisen zur Tat. Sie schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 1500 Euro.