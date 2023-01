Jugendliche werfen Schneeball auf Linienbus: Riss in Scheibe

Breidenbach (dpa/lhe) - . Ein mutmaßlicher Streich ist im Landkreis Marburg-Biedenkopf nach hinten losgegangen: Jugendliche haben einen Schneeball gegen die Frontscheibe eines Linienbusses geworfen und dabei einen Schaden von 2000 Euro verursacht. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend in Breidenbach, als der Bus die Hauptstraße entlang fuhr, wie die Polizei am Freitag mitteilte.