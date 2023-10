Jugendlicher in Unterführung schwer verletzt

Am Mittwochabend wurde der Jugendliche nach Angaben der Polizei auf seinem Weg durch die Unterführung unvermittelt von den beiden mutmaßlichen Tätern angegriffen. Er sei zu Boden gestürzt, die Täter hätten aber nicht von ihm abgelassen. Passanten hätten dann eingegriffen und die Rettungskräfte alarmiert. Der 15-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Noch am selben Abend nahm die Polizei die beiden Tatverdächtigen fest. Ein Haftrichter habe am Donnerstag Haftbefehle gegen sie erlassen.