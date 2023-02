Jugendlicher zündet Müllbeutel an: Mehrfamilienhaus in Brand

Limburg (dpa/lhe) - . Ein Jugendlicher hat in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Limburg einen Müllbeutel angezündet und somit einen Brand ausgelöst. Am Samstagmorgen sei der Müllbeutel in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Sieben Hausbewohner konnten sich aus dem Haus retten, sieben weitere Bewohner wurden von der Feuerwehr aus dem Obergeschoss geholt. Verletzt wurde niemand.