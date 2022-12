Jugendzentrum im Reichelsheim mit Hakenkreuz beschmiert

Reichelsheim (dpa/lhe) - . Unbekannte haben ein Hakenkreuz an die Fassade eines Jugendzentrums in Reichelsheim (Wetteraukreis) geschmiert. Anfang vergangener Woche hätten die Täter das Gebäude zudem großflächig mit blauer Farbe verunstaltet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Durch die Farbschmierereien sei ein hoher Sachschaden im vierstelligen Bereich entstanden. Die Polizei sucht nun Zeugen.