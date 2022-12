Julien Anquetin gewinnt Auftaktspringen in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - . Der Franzose Julien Anquetin hat am Freitagnachmittag das Eröffnungsspringen des internationalen Reitturniers in Frankfurt gewonnen. Der 30-Jährige blieb mit seinem Pferd Gravity of Greenhill fehlerfrei und war zudem deutlich schneller als die Konkurrenz. Er galoppierte nach 55,88 Sekunden über die Ziellinie. Zweiter wurde Felix Haßmann aus Lienen mit Quiwitino (0/59,38), Dritter wurde der Ire Thomas O'Brien mit Belle Lie (0/59,48). Insgesamt waren 50 Reiter an den Start gegangen, fast die Hälfte von ihnen blieben fehlerfrei. Höhepunkt des Turniers ist für die Springreiter der Große Preis am Sonntagnachmittag.