Junge erstickt: Prozess gegen mutmaßliche Sektenführerin

Frankfurt/Main (dpa) - . Knapp 35 Jahre nach dem Tod eines vierjährigen Jungen steht seit Donnerstag eine mutmaßliche Sektenchefin zum zweiten Mal wegen Mordes vor Gericht. Die 75-Jährige wurde bereits im September 2020 vom Landgericht Hanau zu lebenslanger Haft verurteilt - der Bundesgerichtshof hob das Urteil in der Revision jedoch auf und verwies die Sache an das Landgericht Frankfurt am Main. Zu Beginn der Verhandlung am Donnerstag kündigte die Verteidigung ein Statement für den nächsten Prozesstag in der kommenden Woche an (Az.: 3690 Js 226847/22).