Junge Frau stirbt nach Verletzungen mit Messer

Limburg (dpa/lhe) - . Nach Verletzungen mit einem Messer ist eine junge Frau im Landkreis Limburg-Weilburg verstorben. Die Verletzungen seien vermutlich durch eine minderjährige Angehörige der Frau verursacht worden, teilten die Staatsanwaltschaft Limburg und das Polizeipräsidium Westhessen am Donnerstag mit. Da es sich um ein noch strafunmündiges Mädchen handele, könnten mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte keine weiteren Einzelheiten zu Hergang und Hintergründen genannt werden. Die junge Frau sei nach dem Vorfall am 8. Mai sofort ärztlich versorgt und intensivmedizinisch behandelt worden und bereits am 18. Mai ihren schweren Verletzungen erlegen.