Junge im Rollstuhl „unfassbar glücklich“ über Lego-Rampe

Rülzheim/Hanau (dpa) - . Der drei Jahre alte Mads aus dem pfälzischen Rülzheim ist nach Worten seiner Mutter „unfassbar glücklich“ über die neue Rampe, die ihm „Lego-Oma“ Rita Ebel am Samstag geschenkt und persönlich bei der Familie abgeliefert hat. „Die Rampe ist so gelungen und wir können gar nicht fassen, dass das Motiv nach unseren Wünschen so detailgetreu umgesetzt wurde“, sagte Lisa Hörhold am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Mads war unfassbar glücklich und auch seine Schwester Mina hat die Rampe direkt mit ihrem Roller unsicher gemacht.“