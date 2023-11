Junge in Sack erstickt: Anklägerin fordert lebenslang

An diesem Tag soll der Junge besonders heftig geschrien und letztlich an einer Kohlendioxidvergiftung im Sack gestorben sein. Der Notarzt hatte damals notiert, der Junge sei an Erbrochenem erstickt. Jahrzehntelang waren die Behörden von einem Unfall ausgegangen, bis Aussagen von Sektenaussteigern im Jahr 2015 ein neues Licht auf den Fall warfen. Die Angeklagte mit deutscher Staatsangehörigkeit hat im neuerlichen Prozess eine Schuld am Tod des Jungen bestritten.