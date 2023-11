Junge in Sack erstickt: Staatsanwältin fordert lebenslang

Nachts habe er alleine im Badezimmer schlafen müssen - und zwar in einem am Hals zugebundenen Sack. Zum Mittagsschlaf in der Badewanne sei er komplett in den oben mit einem Zugband verschlossenen Baumwollsack gesteckt worden. So auch an seinem Todestag, an dem er laut Staatsanwältin besonders heftig geschrien habe. Die Angeklagte mit deutscher Staatsangehörigkeit habe seine Panik noch verstärkt, indem sie zu ihm gesagt habe, er sei ganz alleine. Dann habe sie das Badezimmerfenster geschlossen und sei gegangen.