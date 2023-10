Junge von zwei Hunden schwer verletzt

Eschenburg-Eibelshausen (dpa/lhe) - . Ein neun Jahre alter Junge ist im Lahn-Dill-Kreis von zwei Hunden schwer verletzt worden. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen am Montag mit. Demnach hatte das im selben Haus lebende Kind am Samstag in Eschenburg-Eibelshausen eine Wohnung betreten, in der sich die beiden American-Staffordshire-Rüden aufhielten. Die Hunde hätten das Kind angegriffen und ihm mehrere Bisswunden zugefügt. Von einer Kinderklinik in Siegen sei der Junge mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Bonn verlegt worden. Die genauen Umstände des Falls seien Gegenstand der Ermittlungen. Die Hunde seien sichergestellt und bei der Polizei untergebracht worden.