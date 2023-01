Junger Mann zusammengeschlagen und schwer verletzt

Bad Nauheim (dpa/lhe) - . Ein junger Mann ist in Bad Nauheim (Wetteraukreis) von mehreren Menschen zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Der 23-Jährige sei unter anderem mit Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zeugen hätten in der Nacht zum Sonntag beobachtet, wie er von vier Männern und einer Frau am Marktplatz in einen Gang zwischen zwei Häuser gezogen und dort geschlagen sowie getreten worden sei. Sie alarmierten die Polizei und den Rettungsdienst, die Täter flüchteten.