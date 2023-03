Junger Motorradfahrer stirbt bei Unfall nahe Echzell

Echzell (dpa/lhe) - . Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall nahe Echzell (Wetteraukreis) ums Leben gekommen. Der Mann war am Samstag mit seiner Maschine auf der Landstraße 3188 unterwegs und stieß mit dem Auto eines 85 Jahre alten Fahrers zusammen, der nach links auf die L3187 abbiegen wollte, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen mitteilte. Der 27-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Autofahrer und seine 70 Jahre alte Beifahrerin erlitten nach Polizeiangaben einen Schock. Der 85-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus in der Nähe.