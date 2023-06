Jurist Seitz ist neuer Präsident des OLG Frankfurt

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - . Der Jurist Alexander Seitz ist zum neuen Präsidenten des Oberlandesgerichts in Frankfurt ernannt worden. Der derzeitige Präsident des hessischen Landessozialgerichts tritt das Amt Mitte Juli an. Das OLG gewinne einen hochkarätigen Richter und Verwaltungsfachmann, der in den vergangenen Jahren herausragende Führungskompetenz und eine große Verwendungsbreite unter Beweis gestellt habe, erklärte Justizminister Roman Poseck (CDU) bei der Verleihung der Ernennungsurkunde am Dienstag in Wiesbaden.