Jusos: Rücktritt SPD-Fraktionschef - Keine Stellungnahme

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Eine gute Woche nach ihrem Wahldebakel äußert sich die SPD in Hessen nicht zu Rücktrittsforderungen ihres Parteinachwuchses. Die Jungsozialisten (Jusos) hatten am Samstag nach eigener Mitteilung in einem Leitantrag bei einer Landeskonferenz in Butzbach in der Wetterau den Rücktritt von SPD-Fraktionschef Günter Rudolph gefordert. Außerdem verlangten sie die Neubesetzung des SPD-Generalsekretärspostens beim nächsten Landesparteitag anstelle von Amtsinhaber Christoph Degen. Im Leitantrag der Jusos ist von „gravierenden handwerklichen Fehlern“ im Wahlkampf die Rede.