Justizminister für Halbierung von Ersatzfreiheitsstrafen

Die Eingliederungshilfe Marburg bietet die Vermittlung in gemeinnützige Arbeit anstelle von Ersatzfreiheitsstrafen an. Dem Justizministerium zufolge kümmern sich im Rahmen des landesweiten Projekts „Auftrag ohne Antrag“ Organisationen in allen neun hessischen Landgerichtsbezirken um diese Alternative. Ihr Ziel ist die Resozialisierung straffällig gewordener Menschen.