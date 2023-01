Justizminister Poseck verurteilt Attacken auf Einsatzkräfte

Die Dimension der Angriffe auf Einsatzkräfte sei in der Silvesternacht und dabei vor allem in Berlin sichtbar geworden. Auch wenn die Lage im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Darmstadt nicht mit den Verhältnissen in Berlin vergleichbar sei, müssten auch bei der Strafverfolgungsbehörde zahlreiche Verfahren wegen Straftaten zu Lasten von Amtsträgern bearbeitet werden, berichtete Poseck.