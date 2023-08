Justizminister zu E-Akte: Zuversichtlich wegen Zeitplan

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - . Hessens Justizminister Roman Poseck sieht das Bundesland bei der Einführung der E-Akte auf einem guten Weg. „Bei dem vermutlich größten Transformationsprozess in der Justiz in den letzten Jahrzehnten haben wir in den vergangenen 14 Monaten erhebliche Fortschritte erreicht“, sagte der CDU-Politiker. Vor gut einem Jahr habe es erste Pilotversuche an drei Gerichten gegeben, inzwischen werde an rund 30 der 74 hessischen Gerichte mit der E-Akte gearbeitet.