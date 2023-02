Kabinett stimmt für Neumann als neuen LfV-Präsidenten

Neumann folgt auf Robert Schäfer, der im November vergangenen Jahres auf den Posten des hessischen Landespolizeipräsidenten rückte. Neumann war seit 2015 in leitender Funktion im Landesamt für Verfassungsschutz tätig. Seit 2018 ist der 56-Jährige Vizepräsident der Behörde. In dieser Funktion war er nach Angaben des Innenministeriums auch eng in den Aufbau des hessischen Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrums eingebunden.