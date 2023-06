Kabinett tagt auf dem Hessentag - Moor soll bewässert werden

Pfungstadt (dpa/lhe) - . Das hessische Kabinett hat auf dem Hessentag in Pfungstadt seine traditionelle Kabinettssitzung abgehalten. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), betonten die aus ihrer Sicht gute Position des Landes in allen Bereichen: „Hessen hat sich trotz der schweren Krisen auch in den vergangenen fünf Jahren dynamisch entwickelt und sticht im Vergleich der Länder deutlich positiv heraus“, sagten Rhein und Al-Wazir laut Mitteilung nach dem Ende der Sitzung.