Kaiserslautern gewinnt Testspiel gegen Wehen Wiesbaden

Kaiserslautern (dpa) - . Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat ein Testspiel auf dem heimischen Betzenberg für sich entschieden. Die Pfälzer gewannen am Freitag gegen Drittligist SV Wehen Wiesbaden mit 2:0 (0:0). Lucas Leibrock (61. Minute) und Philipp Hercher (71.) erzielten die Tore für das Team von Trainer Dirk Schuster. Wegen der Fußball-WM in Katar, die am Sonntag (16.00 Uhr) mit dem Finale zwischen Argentinien und Frankreich beendet wird, ist die Saison bis Januar durch eine ungewöhnlich lange Winterpause unterbrochen.