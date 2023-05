Kali-Abwässer: K+S zuversichtlich, Naturschützer skeptisch

Im Rahmen dieses Projektes will K+S im thüringischen Unterbreizbach und am hessischen Standort Wintershall in der Kaliproduktion auf ein trockenes Aufbereitungsverfahren umstellen. So soll die Menge an Prozesswässern mehr als halbiert werden. Die verbleibenden Wässer sollen standortfern entsorgt oder dauerhaft unter Tage gespeichert werden.