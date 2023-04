Kamadas Abgang in Frankfurt „wahrscheinlich“

Frankfurt/Main (dpa) - . Japans Fußball-Nationalspieler Daichi Kamada dürfte ab diesem Sommer für einen anderen Club als Eintracht Frankfurt spielen. Dies deutete Sportvorstand Markus Krösche am Samstagabend im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF an. „Bei Daichi Kamada ist es so, dass er uns wahrscheinlich verlassen wird.“ Kamadas Vertrag beim Europa-League-Sieger läuft zum Saisonende aus, der 26-Jährige wird immer wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Sport1 hatte diese Woche berichtet, dass die Eintracht das Angebot zu einer Vertragsverlängerung zurückgezogen hat.