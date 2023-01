Kampagne soll Mitglieder in Sportvereine zurückholen

Frankfurt/Main (dpa) - . Der Deutsche Olympische Sportbund und das Bundesinnenministerium wollen mit einer Kampagne wieder für mehr Mitglieder und Übungsleiter in Vereinen sorgen. „Wir haben in den vergangenen Jahren durch die Corona-Pandemie viele Mitglieder verloren und wollen sie zurückgewinnen“, sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert am Samstag beim DOSB-Neujahrsempfang in Frankfurt. Die Kampagne „Dein Verein: Sport, nur besser“ soll kommende Woche starten und wird vom Bund mit 25 Millionen Euro finanziert. Mit dem Geld werden unter anderen 150.000 Schecks im Wert von jeweils 40 Euro vergeben, sodass Menschen in die Sportvereine zurückkehren können, die sie in der Corona-Zeit verlassen haben.