Kampf gegen Missbrauch: Ermittler bekommen eine neue Zulage

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Für ihre herausfordernde Arbeit bei den Ermittlungen zu Sexualverbrechen an Kindern bekommen hessische Polizisten und Polizistinnen mit dieser Aufgabe mehr Geld. Als Zeichen der Anerkennung führe das Land ab Juli eine neue Erschwerniszulage von 300 Euro monatlich ein, sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) bei einem Besuch im Landeskriminalamt am Mittwoch in Wiesbaden. „Uns ist bewusst, dass Geld die Belastungen nicht aufwiegen kann.“ Die Zulage solle aber unterstreichen, wie wichtig die Arbeit ist.