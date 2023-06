Kampf gegen Sexualverbrechen: Neue Zulage für Polizisten

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Widerwärtige Videos, schreckliche Fotos, abscheuliche Taten: Ermittlungen zu sexuellem Missbrauch von Kindern sind für Polizistinnen und Polizisten mit erheblichen psychischen Belastungen verbunden. Als Anerkennung für diese herausfordernde Arbeit bekommen hessische Beamte und Beamtinnen mit dieser Aufgabe von Juli an mehr Geld. Das Land führe eine neue Erschwerniszulage von 300 Euro monatlich ein, sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) bei einem Besuch im Landeskriminalamt am Mittwoch in Wiesbaden. Die Zulage werde auch an die Tarifbeschäftigten in diesem Deliktsbereich gezahlt.