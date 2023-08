Kanzler Scholz beginnt Besuch in Hessen im Stat. Bundesamt

Es folgt ein Besuch einer Schreinerei in Mühlheim am Main. Am Freitagnachmittag wollen sich Scholz und Faeser beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Frankfurt den Fragen von gut 250 Bürgern stellen. Abends will der Kanzler in der Online-Talkshow „Bembel und Gebabbel“ zu Gast sein.