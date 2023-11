Kanzler Scholz meidet klare Zusage für Brückenstrompreis

Frankfurt/Main (dpa) - . Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei der IG Metall eine klare Zusage zum sogenannten Brückenstrompreis vermieden. Die Bundesregierung werde dafür sorgen, dass kein Unternehmen wegen hoher Energiepreise schließen müsse, sagte der SPD-Politiker am Dienstag auf dem Gewerkschaftstag in Frankfurt. „Ich will, dass es in Deutschland auch in Zukunft eine starke Stahlindustrie gibt“, sagte Scholz.