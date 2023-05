Kaputte Dampfleitung: Trümmer stürzten auf Straße

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein Schaden an einer Wasserdampfleitung in einem Heizkraftwerk hat am frühen Dienstagmorgen in Teilen der Frankfurter Innenstadt zu Problemen bei der Wärmeversorgung geführt. Der plötzliche Dampfaustritt beschädigte gegen 0.50 Uhr die Außenfassade des Heizkraftwerks West im Gutleutviertel, Trümmerteile stürzten auf die Straße, wie die Feuerwehr mitteilte.