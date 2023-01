Karten sollen Kommunen bei Starkregen-Schutz unterstützen

Die Karten berechnet das „Fachzentrum Klimawandel und Anpassung“ am Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG), wie es weiter hieß. „Jedes Jahr treten in Hessen mehrere Starkregenereignisse auf, manche haben bereits schwere Schäden in Kommunen angerichtet“, erläuterte HLNUG-Präsident Thomas Schmid. Mit dem Klimawandel steige die Häufigkeit und Intensität solch heftiger Regengüsse.