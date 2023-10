Kassel unterstützt Bahnhofsmission bei Beratungsangeboten

Kassel (dpa/lhe) - . Dank finanzieller Unterstützung der Stadt Kassel kann die Bahnhofsmission Kassel-Wilhelmshöhe neben ihrer alltäglichen Arbeit an drei Tagen in der Woche feste Beratungszeiten anbieten. Dazu steuert die Stadt jährlich 20.000 Euro bei. „Die Bahnhofsmission war bisher nicht so im Fokus der Stadt“, sagte die Kasseler Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Ilona Friedrich (SPD). Sie sei vorwiegend mit der Unterstützung von Reisenden in Verbindung gebracht worden, die sich nur kurz in Kassel aufhalten. „In Zeiten von Corona hat sich das ziemlich geändert.“