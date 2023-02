Katze nach Schüssen mit Schrotkugeln eingeschläfert

Bad Zwesten-Niederurff (dpa/lhe) - . Ein unbekannter Täter hat in Nordhessen einen Kater mit Schrot beschossen. Ein Tierarzt schläferte das Tier noch am Sonntag, dem Tag des Angriffs in Bad Zwesten-Niederurff im Schwalm-Eder-Kreis, ein, wie die Polizeidirektion Schwalm-Eder am Montag mitteilte. Im Körper des Tieres war eine Vielzahl an Schrotkugeln gefunden worden, hieß es. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen.