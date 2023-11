Kaufkraft in Hessen am höchsten im Hochtaunuskreis

Auffällig ist, dass als erste Stadt Wiesbaden lediglich auf Platz 19 kommt (24.008 Euro). In der hessischen Landeshauptstadt ist das nominale Pro-Kopf-Einkommen zwar höher als in den meisten Kreisen - aber die Lebenshaltung ist dort eben viel teurer, etwa durch die Mieten. Insgesamt gibt es in Hessen fünf kreisfreie Städte und 21 Landkreise.