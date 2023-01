Kaum Niederschläge zum Wochenstart: Teils noch Glätte

Offenbach (dpa/lhe) - . Zu Beginn der neuen Woche wird es in Hessen kalt und oft bewölkt. In der Nacht zum Montag bis in den Montagvormittag besteht noch Glättegefahr durch überfrierende, leichte Niederschläge, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Im Tagesverlauf bleibt es bei Höchsttemperaturen zwischen ein und fünf Grad meist niederschlagsfrei. Am Nachmittag und Abend sind einzelne Auflockerungen möglich. In Hochlagen ist mit Maximalwerten von minus zwei bis ein Grad zu rechnen.